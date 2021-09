Auszeichnung für Willi Schillings : Kapellener Metzgerei mit NRW-Ehrenpreis dekoriert

Kapellen Die Metzgerei Schillings kann sich jetzt mit dem Titel „Meister.Werk.NRW“ schmücken. Das Kapellener Unternehmen ist einer von 95 Handwerksbetrieben, die mit dem Ehrenpreis des Landes ausgezeichnet wurden.

Die Auszeichnung „Meister.Werk.NRW“ wird in jedem Jahr an Betriebe des Bäcker-, Konditor-, Fleischer- und Brauer-Handwerks vergeben, die sich um eine besonders hohe Qualität ihrer Erzeugnisse bemühen. Dazu gehören unter anderem ein selbst hergestelltes Sortiment, regionale Spezialitäten, der Einsatz von Fachkräften und das Bereitstellen von Ausbildungsplätzen.

Willi Schillings ist Obermeister der Fleischerinnung Niederrhein Krefeld-Viersen-Neuss und wurde vor allem für seine Schinkenspezialitäten bereits mehrmals ausgezeichnet. 1983 machte er seinen Meister in Frankfurt am Main, übernahm später mit seiner Frau Gerti eine Metzgerei im Ortskern von Kapellen. Ende 2010 verlagerte das Ehepaar den Betrieb ins Neubaugebiet und ist seitdem an der Dinkelstraße zu finden.