Aufräum-Aktion in Grevenbroich : Teilnehmer-Rekord beim „Frühjahrsputz“ der Stadt

In Grevenbroich gibt es immer wieder Ärger um wilde Müllkippen – so wie hier an der Grubenrandstraße. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Stadt hatte für das bevorstehende Wochenende dazu aufgerufen, sich an der Aufräum-Aktion zu beteiligen. Mit der Resonanz sind die Organisatoren sehr zufrieden. Wie viele Anmeldungen es gibt und was mit den Aktionstagen bezweckt werden soll.

Dem Aufruf der Stadt, sich diesen Freitag oder diesen Samstag am „Frühjahrsputz“ zu beteiligen und öffentliche Flächen von wildem Müll zu befreien, sind in diesem Jahr so viele Menschen gefolgt wie nie zuvor. Das Schneckenhaus verzeichnet exakt 2631 Anmeldungen – ein neuer Rekord. „Mit der Zahl sind wir sehr zufrieden“, sagt Ralf Dietrich vom Umweltzentrum. In den vergangenen Jahren hatten sich um die 2000 Grevenbroicher an der Aktion beteiligt und teils mehrere Tonnen Unrat zusammengetragen. Mit dabei sind in diesem Jahr besonders viele Schulen und Kindergärten. „Die Teilnehmer verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet“, sagt Dietrich.