Aktion der Stadtwerke Geldern : Kinder malen für den Frieden

Die Friedenstaube ist ein denkbares Motiv bei der Malaktion der Stadtwerke. Doch die Kinder können auch anderes malen. Foto: Image'in - stock.adobe.com

Geldern Kindergärten und Grundschulen sollen durch Kreativität aktiv mithelfen. Die Stadtwerke Geldern spenden für jedes Bild einen Euro an das Deutsche Medikamentenhilfswerk Action Medeor.

Die Stadtwerke Geldern zeigen sich von den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine betroffen. Der Versorger möchte mit einer besonderen Aktion den Menschen im Kriegsgebiet helfen: Kindergärten und Grundschulen sind aufgerufen, „Friedensbilder“ zu gestalten. Für jedes Bild spenden die Stadtwerke einen Euro an das Deutsche Medikamentenhilfswerk Action Medeor.

Ihre Spendenaktion haben die Stadtwerke bewusst so ausgestaltet, dass die Gelderner Kinder sich aktiv daran beteiligen können und sollen. „Nicht nur wir Erwachsenen sind erschüttert und verunsichert durch die Geschehnisse in der Ukraine. Insbesondere Kinder haben sehr feine Antennen und spüren genau, wenn etwas nicht stimmt“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführerin Jennifer Strücker. „Viele Kinder fühlen sich verunsichert“, so Strücker weiter. „Ich bin selbst Mutter und weiß daher aus eigener Erfahrung, wie die aktuelle Situation schon unseren Kleinsten nahegeht.“

Kindern helfe es in solchen Situationen, über ihre Gefühle zu sprechen und diese auszudrücken. Hier setzt die Spendenaktion der Stadtwerke an: Der Versorger ruft alle Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und Grundschulen im Stadtgebiet dazu auf, mit den Kindern „Friedensbilder“ zu gestalten. Alle Kinder malen etwas zum Thema Frieden. Für die Kleinsten gibt es auf der Homepage des Versorgers auch eine vorbereitete Ausmal-Vorlage einer Friedenstaube. Die anderen kleinen Künstlerinnen und Künstler dürfen gerne freie Bilder gestalten. Alle Bilder sollen das A-4-Format haben.

Die fertigen Kunstwerke sind bis zum 24. März über die jeweilige Einrichtung bei den Stadtwerken abzugeben oder einzusenden. Für jedes eingereichte Bild spenden die Stadtwerke einen Euro an das Medikamentenhilfswerk Action Medeor aus Tönisvorst. „Jedes Kind kann also mit seinem Bild einen aktiven Beitrag für dringend benötigte medizinische Hilfe in der Ukraine leisten. Wir freuen uns schon auf viele tolle Kunstwerke und rufen alle Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte auf, sich mit ihren Gruppen beziehungsweise Klassen an der Aktion zu beteiligen“, ergänzt Strücker.

Alle eingereichten Bilder werden außerdem von den Stadtwerken im Nachgang an die Aktion veröffentlicht, damit die Bürger die Kreativität des Gelderner Nachwuchs bestaunen können.