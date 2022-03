Abfallentsorgung in Grevenbroich : Warum wilde Müllkippen unnötig sind

Kurt Schrons im Container für Elektro-Kleingeräte. Staubsauger, Computer und Co. können übrigens kostenlos abgegeben werden – in haushaltsüblicher Menge. Foto: Dieter Staniek

Neuenhausen Immer mehr wilde Müllkippen muss die Stadt beseitigen. Dabei können die Grevenbroicher ihren Abfall bequem, preiswert und teils kostenlos auf der Deponie in Neuenhausen abliefern. Wie das geht.

Säckeweise Müll, ausgediente Möbel und zuweilen Berge von Altreifen werden in die Landschaft gekippt. Rund 50.000 Euro muss die Stadt im Jahr aufwenden, um die illegalen wilden Müllkippen zu beseitigen – Tendenz steigend. Dabei ist die legale Entsorgung für alles, was nicht in die Mülltonne passt oder gehört, ganz einfach. „Fast alles kann auf unserer Kleinanlieferstelle Neuenhausen bequem abgegeben werden – außer etwa radioaktive Abfälle und Autobatterien“, betont Kreisumweltdezernent Karsten Mankowsky.

Die Anfahrt Von der Energiestraße (L 361) aus geht es an einem Hinweis zur Mülldeponie den Berg hinauf – auf einer von vielen Bäumen gesäumten Straße. Kaum zu glauben, dass hinter dem Fahrer das stillgelegte Kraftwerk Frimmersdorf aufragt. Oben fährt der Besucher am früheren Kloster Welchenberg vor. „Ich kenne keine idyllischer gelegene Anlieferstelle“, sagt Kurt Schrons, der Mitarbeiter der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) ist vor Ort für die Annahmestation zuständig. Die EGN betreibt sie im Auftrag des Kreises.

Die Kasse befindet hinter historischen Mauern, im restaurierten Kloster Welchenberg. Foto: Carsten Sommerfeld

Info Wissenswertes zur Anlieferstelle Öffnungszeiten Montags bis freitags von 7.30 bis 16.30, samstags von 7 bis 13 Uhr, an Feiertagen ist geschlossen. Samstags und und an Brückentagen, wenn viele Menschen Zeit haben, ist oft Hochbetrieb, kann es zum Stau kommen. In solchen Zeiten wird das Personal aufgestockt. Standort Die Kleinanlieferstelle befindet sich auf dem Gelände der verfüllten Sonderabfalldeponie in Neuenhausen, Am Sandwerk. Eigentümerin des Areals ist die Remondis Industrial Service GmbH. Sonderabfälle können auch am Schadstoffmobil abgegeben werden,das durch die Kommunen tourt. Die tatsächlichen Kosten je Anlieferung betragen übrigens nicht zehn, sondern circa 25 Euro. 15 Euro werden über die Restabfallgebühr finanziert.

Erst mal zum Empfang In den restaurierten Klostermauern befinden sich Erfassung und Kasse. „Als erstes sehen wir nach, was die Besucher im Fahrzeug geladen haben. Dann sagen wir ihnen, wo was abgeladen werden soll“, schildert Kurt Schrons. Transport-Service gibt es nicht. „Wer seinen Wagen vollgeladen hat, kann ihn auch wieder ausladen. Älteren oder gehbehinderten Menschen helfen wir aber natürlich.“

Waldemar Tischler (l.) lieferte einen Fernseher ab, auch Dezernent Karsten Mankowsky war vor Ort. Foto: Dieter Staniek

Mengen und Gebühren Etliche Zehn-Euro-Scheine wandern in die Kasse. So viel kostet die Anlieferung an einem Tag, sie darf nicht mehr als einen Kubikmeter groß und nicht schwerer als 200 Kilogramm sein. Sonderabfälle („gefährliche Abfälle“) werden bis 20 Kilo pro Tag und Anlieferung angenommen. Bei Altreifen, auch mit Felge, ist die Zahl am Tag auf fünf limitiert. Wer etwa einen Lkw oder Transporter voll mit Sperrmüll oder anderem beladen hat, der muss mit der schweren Fuhre zur Deponie in Neuss-Grefrath und dort auf die Waage.

Kostenlose Annahme Für längst nicht alles wird der „Zehner“ fällig . „Elektroaltgeräte, Verkaufsverpackungen, Papier, Pappe, Kartonagen und Metallschrott werden kostenlos angenommen“, sagt Urban Wahlen, Leiter der Abfallwirtschaft beim Kreis. Papier und Metall lassen sich schließlich gut verkaufen.

Sandra Jentsch brachte große Verpackungskartons nach Neuenhausen. Foto: Carsten Sommerfeld

Abladen und sortieren Nach dem Bezahlen wird der Wagen umgeparkt und dann ausgeladen. Elektrogeräte werden in Containern nach fünf Gruppen getrennt, hier etwa die Kleingeräte, dort Bildschirme, woanders Kühlschänke. Waldemar Tischler aus Neukirchen lädt gerade einen ausdienten Fernseher und zwei DVD-Player aus. „Der Weg hierhin ist kürzer als nach Neuss“, sagt der 74-Jährige. Auf der anderen Seite des Platzes stehen große Mulden etwa für Bauschutt, Grünabfall, Papier und Pappe. Sandra Jentsch aus Grevenbroich wirft gerade große Pappkartons, in denen sich mal ein Möbelstück befand, in eine Mulde. Die Altpapier-Tonne zu Hause reiche nicht. „Es wäre schön, wenn die blaue Tonne öfter geleert würde“, sagt sie. In Grevenbroich wird laut Stadt alle drei Wochen geleert. In Jüchen wurde jetzt auf zweiwöchigen Rhythmus umgestellt.