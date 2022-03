Bürger-Service in Grevenbroich : Bereits 269 Mängel am neuen Online-Melder registriert

Grevenbroich Vor einem Monat ging der neue Mängelmelder der Stadt an den Start – und er wird rege von den Grevenbroichern genutzt. Die meisten Beanstandungen haben mit Müll zu tun.

Ob es bei der Bearbeitung wirklicher flotter vonstatten geht, kann die Stadt noch nicht sagen. Zur Auswertung sei eine Anfrage an die Gesellschaft „Wer denkt was“, Anbieter des Systems, gestellt worden. Die meisten Mängel fallen in die Kategorie „Wilder Müll / Verunreinigung“. So stellten Bürger Müllablagerungen etwa an der Rheydter Straße und am Volkshochschulgebäude an der Bergheimer Straße fest. Auch etwa auf einen defekten Zaun am Pascal-Gymnasium, einen herausgerissenen Schildermast an der Apfelwiese und verschlammte Fahrbahnen im Umfeld der Baustelle fürs neue Logistikzentrum in Grevenbroich wurden Bürger aufmerksam. Auf einer Karte nicht nur der Bearbeitungsstatus ersichtlich, sondern auch, ob schon ein anderer denselben Mangel beanstandet hat.