Feuerwehr Grevenbroich informiert : Gülle-Gestank ist kein Grund für einen Notruf

Grevenbroich Wenn Landwirte Gülle zum Düngen auf ihre Felder fahren, kann das für üble Gerüche sorgen. Warum die Feuerwehr Grevenbroich für die Dünge-Zeit präventiv Entwarnung gibt.

Die Feuerwehr wendet sich mit einem saisonalen Hinweis an die Grevenbroicher: Gülle-Gestank ist kein Grund, die Feuerwehr zu alarmieren. Das klingt banal, ist aber in den vergangenen Jahren immer wieder vorgekommen, wie Sprecher Thomas Kuhn erklärt: „Wir sind wegen des Geruchs in der Vergangenheit immer mal wieder zu Tages- und zu Nachtzeiten alarmiert worden.“ Der Grund: Offenbar ist eine hinlänglich große Zahl von Anwohnern nicht dazu in der Lage, den oft beißenden und unangenehmen Geruch richtig zuzuordnen. Manche gehen irrtümlicherweise davon aus, dass es sich nicht um „Landluft“, sondern um austretende Gefahrenstoffe handelt – etwa um Gas oder um einen Unfall mit einem Gefahrgut-Lkw. „Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, präventiv Entwarnung zu geben“, sagt Thomas Kuhn.