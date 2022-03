Folgen der Wirtschaftssanktionen : Retter aus Grevenbroich wollen auch „gestrandeten“ Fernfahrern helfen

Gina Penz ist Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Grevenbroich. Ziel des DRK ist es, allen Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Die Sanktionen treffen auch russische Lkw-Fahrer, die unter Umständen keine Zahlungen mehr leisten können. Das DRK will Brummi-Fahrern in Not helfen.