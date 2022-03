Hunde-Trainer aus Grevenbroich gibt Tipps : Lästige „Mitbewohner“ – Giardien bei Hunden früh erkennen

Grevenbroich Wenn Hunde an Durchfall oder Erbrechen leiden, könnten sie von Parasiten befallen sein. Besonders lästig: Giardien. Unser Kolumnist und Hunde-Trainer Mark Karlstedt gibt Tipps für Herrchen und Frauchen.

Ein Hund ist ein geselliges Wesen, doch bei Giardien hört es auf mit der Freundschaft! Diese Dünndarm-Parasiten mit dem merkwürdigen Namen machen sich relativ deutlich bemerkbar mit Durchfall und Erbrechen. Sie sind recht besitzergreifend und verteidigen ihren neuen Wohnsitz vehement. Schon ein Schnüffeln an einem „besetzten“ Hundehaufen, das Trinken aus einer Pfütze oder stehenden Gewässern kann als Brücke für die Giardien in die geliebte Fellnase dienen. Machen Sie den Biestern ordentlich Dampf!

Es gibt gute Maßnahmen und Medikamente gegen diese hartnäckigen Parasiten. Daher sollte der erste Weg möglichst schnell und mitsamt Kotprobe direkt zum Tierarzt gehen. Gleichzeitig mit der inneren Behandlung Ihres Lieblings sollten Sie allerdings auch das Umfeld säubern, damit diese mehr als nur lästigen Mitbewohner auch wirklich beseitigt werden und nicht einfach später wieder in Ihrem Hund einziehen. Alle in der Maschine waschbaren Teile zuhause und im Auto sollten bei über 60 Grad von den Giardien befreit werden. Ansonsten reinigen Sie alles, was nicht in die Wasch- oder Spülmaschine kann, mit einem Dampfreiniger. Je heißer, desto sicherer. Futterwahl und Familienzusammenhalt sind auch wichtig. Zum einen lieben Giardien Kohlenhydrate, die wir unseren Hunden sonst als Schonkost bei Durchfall gerne geben, wie beispielsweise Reis. Daher sollte bei Giardienbefall eine Schonkost mit möglichst wenig Kohlenhydraten verfüttert werden, damit Ihr Liebling zwar satt wird, aber die Parasiten keine Nährstoffe zur Vermehrung bekommen. Und zum anderen sollte die ganze vierbeinige Familie geschützt oder befreit werden, in dem alle Fellnasen die gleichen Medikamente und Schonkost bekommen.