Straßenlaternen in Grevenbroich : Straßenlaternen beleuchten Bäume statt den Fußweg

Auf Straßenlaternen, die ihren Zweck zurzeit nicht erfüllen können, weist UWG-Ratsherr Hubert Rütten hin – und er fordert Abhilfe. Es geht um zwei in Bäume ragende Laternen auf dem Verbindungsweg zwischen der Christian-Kropp- und der Dr.-Hans-Wattler-Straße entlang des Friedhofs der Pfarrgemeinde. „Der Weg wird von Fußgängern und Radfahrern, manchmal auch verbotenerweise von Autos genutzt“, sagt Rütten. „Dort war wegen des Baus einer Wohnanlage eine Straßenlaterne abgebaut worden.“ Später habe er die Stadt gebeten, sie wieder am Weg aufzustellen, berichtet Hubert Rütten.

Das sei auch geschehen Doch „die Lampe wurde auf der gegenüberliegenden Wegseite an der Friedhofsmauer in einen Baum hinein gesetzt. Die Leuchte verschwindet in den Zweigen, beleuchtet die Blätter statt den Weg“, sagt Kommunalpolitiker Rütten, der von einem „Schildbürgerstreich“ spricht. „Wenn sie zwei oder drei Meter weiter aufgebaut worden wäre, hätte sie frei gestanden und ihren Zweck erfüllen können.“

Die ,Baumlampe’ ist laut Rütten kein Einzelfall, auch eine andere Laternenleuchte an der Friedhofsmauer am selben Weg rage in einen Baum. „Ich habe in der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause die Stadt gebeten, die Lampe frei zu schneiden, bislang ist aber nichts passiert“, sagt der Fraktionsgeschäftsführer der Unabhängigen Wählergemeinschaft.