Rapper aus Grevenbroich : Rapper Rasa auf dem Weg nach oben

Geld und Luxus sind wesentliche Bestandteile von Rasas Texten. . Foto: Screenshot

Grevenbroich Der Grevenbroicher Rasa Cigerli rappt unter dem Namen „Rasa“ seit etwa zwei Jahren. Im Internet werden seine Songs zehntausendfach geklickt. Die Texte handeln von Autos und Luxusuhren sowie von Rasas Heimatstadt Grevenbroich.

Von Niklas Brose

„Irgendwann habe ich mir gedacht, komm, das machst du jetzt einfach“, erinnert sich Rasa Cigerli zurück. Der Grevenbroicher rappt seit zwei Jahren und hat mittlerweile seine ersten Lieder herausgebracht. Und das nicht ohne Erfolg. Alleine seine neue Single „Montenegro“ wurde bereits am ersten Tag 4000 Mal angeklickt. Ein Video seines ersten Songs „Kiki“ wurde auf Instagram etwa 20.000 Mal angesehen. Jetzt werden die ersten etablierten Rap-Musiker auf Rasa Cigerli aufmerksam. So hatte der junge Grevenbroicher bereits Kontakt zum Musiker Veysel, der zuletzt in der Serie „4 Blocks“ zu sehen war.

Aufgewachsen ist Rasa mit zwei älteren Brüdern in Orken. Neben seiner Rap-Karriere geht der 18- jährige noch zur Schule, um seinen Abschluss zu machen. In seiner Freizeit spielt er Fußball bei der SG Orken-Noithausen. Doch in den letzten Monaten dreht sich Rasa Cigerlis Leben immer mehr um das Rappen. „Ich investiere viel Zeit in meine Musik“, sagt Rasa. „Das Produzieren der neuen Tracks und Musikvideos ist sehr aufwendig“, berichtet der Orkener, der voller Energie ist.

Info Kontakt zum Rapper Veysel aus „4 Blocks“ Rap-Vorbild Durch einen Zufall traf Rasa den Rapper Veysel Gelin, der mit der Rolle des Abbas Hamady in der Serie „4 Blocks“ auch Nicht-Rap-Hörern bekannt wurde. Instagram Daraufhin machten die Beiden ein Video für Rasas Fangemeinde, das er unter seinem Instagram-Namen „rasacigerli7“ veröffentlichte. Seitdem verfolgt Veysel die Aktivitäten des Grevenbroicher Rappers.

Aber auch Dinge wie Promo-Phase, Internet-Präsenz und finanzielle Angelegenheiten seien nicht zu unterschätzen. „Mittlerweile verdiene ich durch die Einnahmen von Spotify und Youtube genug, um weitere Songs zu machen“, verrät Rasa. Auch eine erste Label-Anfrage von einem Rapper aus Frankfurt hat der junge Grevenbroicher erhalten.

Eine Besonderheit des 18-jährigen Musikers: Er beschäftigt sich viel mit seiner Heimatstadt. So heißt es in einem seiner Lieder „GV-City wieder auf die Karte“. Damit gibt er der Stadt Grevenbroich eine Plattform, mit der sich viele junge Menschen identifizieren können. Auch seine Musik-Videos, die Rasa aufwendig produziert, zeigen verschiedene Orte der Stadt. Ansonsten handeln seine Texte von schnellen Autos und teuren Uhren. „Mir ist auch das Künstlerische wichtig, ich spiele gerne mit den Worten“, erklärt Rasa, der neben seinen Texten für seinen sehr schnellen Sprechgesang bekannt ist. „Man sollte so rappen, wie man auch ist“, sagt Rasa.

Durch seine Präsenz im Internet ist Rasa bei den jungen Grevenbroichern mittlerweile so etwas wie ein Star. Wenn Rasa zum Beispiel auf ein Schützenfest geht, kann es passieren, dass der 18-Jährige nach dem ein oder anderen Foto gefragt wird – aber das macht der Grevenbroicher natürlich gerne. „Ich bekomme sehr viel Feedback. Das motiviert mich auf jeden Fall jetzt weiter zu machen“, sagt Rasa.

Die Konkurrenz ist laut Rasa Cigerli jedoch groß. „Es gibt viele andere Rapper, die auch alle Erfolg haben wollen“, sagt der Grevenbroicher. „Deswegen versuche ich einfach, gute Musik abzuliefern, damit es weiterhin läuft“, fügt Rasa hinzu. Der Orkener hat ein breit aufgestelltes Netzwerk an Menschen unterschiedlicher Kulturen. „Ich habe türkische, deutsche, kurdische und marokkanische Freunde, die mich unterstützen“, erzählt der Musiker. Darin sieht der junge Grevenbroicher eine seiner Stärken.

Der Rapper Rasa (18) plant nach dem Erfolg seiner ersten Veröffentlichungen weitere Schritte seiner Rap-Karriere. Foto: one.hundred.above

Auch Sportwagen dürfen im Musikvideo zu „Montenegro“ nicht fehlen. Foto: Screenshot