Industriegeschichte in Grevenbroich : „Buckauer“ entwarf Schwimm-Lkw mit

Hans-Georg Leinweber ist Konstrukteur mit Leib und Seele. Nicht nur den Schwimm-Lkw hat er bei Buckau mit konstruiert, auch das Modell des Amphitruck, das heute zum Museumsbestand gehört, hat der heute 81-Jährige gebaut. Foto: D. Staniek. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Technik ist sein Leben – Hans-Georg Leinweber (81) hat bei Buckau R. Wolf große Bagger mitkonstruiert und die Prototypen für den Amphitruck, einen Schwimm-Lkw. Heute tüftelt er am Modell der Dampflok „Adler“ von 1835.

Auf dem Reißbrett liegen Millimeter-genaue Konstruktionspläne, in Schubläden in der kleinen, ordentlich aufgeräumten Werkstatt in der Wohnung lagern Motörchen, Messingteile und anderes. Hans-Georg Leinweber ist Konstrukteur mit Leib und Seele. Bei der Maschinenfabrik Buckau R. Wolf konstrurierte er mit an großen Braunkohlebaggern, aber auch an einem ganz besonderen Zeugnis Grevenbroicher Baukunst: am Amphitruck. Auf dem Tisch vor ihm steht ein von ihm selbst gefertigtes Modell des gelben Amphibien-Geräts.

Zu Buckau kam der gebürtige Duisburger auf Umwegen. „Zunächst habe ich Schiffbau gelernt. Dann habe ich umgesattelt, Ingenieurwesen studiert.“ In den 60er Jahren sei er nach Buckau empfohlen worden. „Von dem Unternehmen mit rund 2000 Mitarbeitern hatte ich gehört, nicht aber von Grevenbroich. Und einen Braunkohlebagger hatte ich noch nie gesehen“, erzählt Leinweber.

Info Maschinenfabrik prägte Grevenbroich Das Unternehmen Jahrzehnte lang prägte Buckau R. Wolf, Buckau aus Magdeburg hatte 1927 die Maschinenfabrik Grevenbroich übernommen, das Areal nördlich der Lindenstraße Heute Nach vielen Umstrukturierungen ist der Großteil der Hallen heute einem Wohngebiet, dem Buckau-Viertel, gewichen.

Das sollte sich ändern, unter anderem konstruierte er die gewaltigen Schaufelräder mit. Auch für einen Bagger-Riesen mit 200.000 Tonnen Tagesförderleistung war er aktiv. Um 1980 packten einige Kollegen und er ein ganz besonderes Projekt an: den zwölf Meter langen Amphitruck, der auf der Straße ebenso fahren kann wie im Wasser. „Die Idee hatte ein Direktor von Buckau. Damals war in Nigeria Öl gefunden worden, wurden jede Menge Waren gekauft.“ Doch mangels Hafenkapazität kamen die Schiffe mit dem Löschen der Fracht nicht nach.

Die Idee: Schwimm-Lkw, die je einen 20-Fuß-Seecontainer von den Frachtern an Land bringen. „Ich war für den doppelwandigen Rumpf zuständig“, sagt Leinweber. Auf dem Rhein und im Krefelder Hafen testete er den Amphitruck mit Schottel-Antrieb. Eine Serie mit 100 Exemplaren war geplant. Dazu kam es nicht, Aufträge aus Nigeria blieben aus, auch eine Vorführtour im Nahen Osten führte nicht zu Bestellungen, der neue Buckau-Eigentümer Krupp habe das Fertigungsprogramm reduziert. Was in Grevenbroich vom Truck blieb, ist das Modell. „Ich habe schon immer Fahrzeugmodelle gebaut.“ Die haben es in sich. Ein Highlight ist das 1,40 Meter lange, funktionsfähige Bagger-Modell, mit dem Buckau einst auf Messen warb.

1984 verließ Leinweber die Firma, arbeitete zuletzt in einem Konstruktionsbüro. Auch im Ruhestand ist er Konstrukteur, „sonst werde ich krank“, sagt er. Im Laufe der Jahrzehnte hat er im Maßstab 1:20 Lokomotiven und Waggons voller Raffinessen gebaut. In seiner Werkstatt in der Wohnung, in der seine Frau und er leben, ist zurzeit ein Modell der ersten deutschen Dampflok „Adler“ von 1835 in Arbeit. Das Messing-Fahrgestell ist fertig, die weitere Arbeit schätzt er „auf fünf Jahre“.