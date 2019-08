Beim Bau des Mini-Kreisels : Verkehrsprobleme in Neukirchen

An der Einmündung Hülchrather-/Sportstraße in Neukirchen kommt es schon seit Wochen zu Verkehrsproblemen. Foto: Dieter Staniek

Neukirchen CDU-Chef beschwert sich: Chaos auf Hülchrather Straße – und Stadt reagiert nicht.

Das Problem aus Kaisers Sicht: Wegen der Straßensperrungen, die infolge der Bauarbeiten eingerichtet wurden, müssen Autofahrer von der Hülchrather- in die Sportstraße abbiegen, also in Richtung Kirmesplatz und Supermarkt. „Das ist aber oftmals nicht möglich, weil auf der relativ schmalen Sportstraße bis in den Einmündungsbereich der Hülchrather Straße geparkt wird“, schildert der Fraktionschef. Die Folge: Autofahrer, die in die Sportstraße abbiegen wollen, kommen bei Gegenverkehr nicht weiter.