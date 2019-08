Sicherer Schulweg in Grevenbroich : Sicherer Schulweg: Ordnungsdienst kontrolliert an Schultoren

Grevenbroich Insgesamt 574 Grevenbroicher Jungen und Mädchen gehen in dieser Woche erstmals zur Schule. Aufgeregt sind nicht nur viele „i-Dötzchen“, sondern auch Eltern, die hoffen, dass ihrem Kind auf dem Schulweg nichts passiert. Viele bringen den Nachwuchs selbst zum Unterricht – und das längst nicht nur in der Anfangszeit.

Mit dem Thema haben sich schon mehrere Male Ratsgremien befasst, die Stadtverwaltung reagierte. „Seit Anfang des Jahres sind Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) morgens jeweils an einer Grundschule und an einem Kindergarten präsent. Sie weisen Eltern, die ihr Kind mit dem Auto bis vor den Eingang bringen, darauf hin, dass ihr Verhalten zu einer Gefährdung führen kann“, erläutert Stephan Renner.

An allen zehn Grundschulen und an sechs Kitas im Stadtgebiet sind die OSD-Mitarbeiter morgens abwechselnd unterwegs – in Uniform oder auch in Zivil. 96 mündliche Ermahnungen seien bislang erteilt und 47 schriftliche Verwarnungen verhängt worden. „Wir bitten, wenn es geht, das Kind möglichst zu Fuß, vielleicht auch in Gruppen, zur Schule zu bringen. Wenn sich die Autofahrt nicht umgehen lässt, bitten wir darum, im weiteren Umfeld einen Parkplatz zu suchen und dort auszusteigen, damit es sich vor der Schule nicht ,knubbelt’“, sagt der Rathaussprecher