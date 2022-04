Landtagswahl in Grevenbroich : Stadt verschickt ab Mittwoch die Wahlbenachrichtigungen

Im Stadtgebiet werden 45 Wahllokale eingerichtet.

Grevenbroich Vom 13. bis zum 24. April wird die Stadt die Benachrichtigungen für die Landtagswahl am 15. Mai versenden. Das kündigte Rathaussprecher Lukas Maaßen am Donnerstag an. Wahlberechtigt sind mehr als 47.000 Grevenbroicher. Bei der Landtagswahl 2017 lag die Wahlbeteiligung in der Schlossstadt bei 65,05 Prozent.

Insgesamt werden 45 Wahllokale im Stadtgebiet eingerichtet, an denen am Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr persönlich gewählt werden kann. Wer vorab seine Stimme abgeben möchte, kann die Briefwahl in Anspruch nehmen. Die erforderlichen Unterlagen können ab sofort via Internet (grevenbroich.de), per E-Mail (wahlen@grevenbroich.de) oder schriftlich beim Wahlamt der Stadt beantragt werden. Leiter Mathias Claussen weist darauf hin, dass die Briefwahlunterlagen voraussichtlich erst ab Donnerstag, 14. April, versandt werden können, da voraussichtlich erst dann die Stimmzettel zur Verfügung stehen werden.

„Wer vorab persönlich wählen möchte, kann dies nur durch Vorsprache im Wahlamt erledigen – und zwar ab dem 14. April“, sagt Lukas Maaßen. Das Wahlamt befindet sich im Erdgeschoss des Alten Rathauses, Am Markt 1. Geh- und Sehbehinderte können den Zugang zum Bernardussaal nutzen, der gegenüber des Bürgerbüros liegt. „Dessen Mitarbeiter sind bei Bedarf gerne behilflich, den Zugang zu öffnen“, betont Maaßen.

Beim Besuch das Wahlamts müsse beachtet werden, dass wegen der Corona-Pandemie aktuell noch ein Mund-Nase-Schutz getragen werden muss. Zum eigenen und zum Schutz der Bediensteten werde auch für den Fall einer eventuellen Aufhebung dieser Maßnahme empfohlen, in den Räumlichkeiten eine Maske zu tragen. Auch die Wahllokale sollten nur mit einem Mund-Nase-Schutz betreten werden.

Das Wahlamt ist geöffnet an Montagen und Dienstagen von 8 bis 16 Uhr, an Mittwochen und Freitagen von 8 bis 12.30 Uhr sowie an Donnerstagen von 8 bis 17 Uhr. Für Fragen und Anregungen stehen die Mitarbeiter unter der Rufnummer: 02181 6083312 zur Verfügung.

