Naturschutz in Grevenbroich : Worauf Spaziergänger in der Brut- und Jungtier-Zeit achten sollten

Mithilfe von Wärmebildkameras und Drohnen werden nun wieder verstärkt Rehkitze in hohen Wiesen aufgespürt und vor Mähdreschern gerettet. Foto: dpa/Swen Pförtner

Grevenbroich In diesen Frühlingswochen wird in Wald und Feld gebrütet und gesetzt, was das Zeug hält. Viele Vögel, Hasen und Rehe sind aktiv. Vor allem Jungtiere sind allerdings sehr empfindlich und gefährdet in dieser Zeit. Wir haben mit zwei Experten gesprochen, worauf Spaziergänger achten sollten.

Aufpassen müssen Spaziergänger derzeit in Wald und Feld, denn Frühlingszeit ist immer auch Brut- und Setzzeit in der Tierwelt. Sie geht in der Regel von April bis Mitte Juli, aber bereits seit dem 1. März gilt in NRW eine Anleinpflicht für Hunde. Tiere brüten, bekommen Nachwuchs und sind daher besonders schutz- und ruhebedürftig. Worauf auch Erholungssuchende im Stadtwald oder an der Schwarzen Brücke in Grevenbroich jetzt achten sollten, erläutern ein Experte vom Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) sowie ein Jäger.

Warum Hunde an die Leine gehören, erklärt Rolf Behrens vom Grevenbroicher BUND. „Sie haben einen Jagdtrieb, das liegt in ihrer Natur. Junge Hasen oder Rebhühner werden dadurch aufgeschreckt.“ Sowohl für das Muttertier als auch für den Nachwuchs sei das erschöpfend, sie brauchen in dieser Zeit aber besonders Kraft und Ruhe. Es ist die Zeit, in der besonders Rehe absetzen, viele Vögel brüten und Amphibien laichen.

Rehkitze, die im sehr jungen Alter noch keinen Fluchttrieb haben, sind durch freilaufende Hunde besonders gefährdet. Wenn Spaziergänger ein vermeintlich einsames Rehkitz oder Vogeljunges finden, ist wichtig: „Nicht anfassen und wegtragen“, rät Behrens. Denn in aller Regel ist das Tier nicht hilfsbedürftig, das Muttertier in der Nähe. Ein Tier dann wegzutragen, verhindert, dass die Eltern es wiederfinden können, beziehungsweise durch den Geruch eines Hundes oder Menschen überhaupt noch erkennen würden. „Wenn man es selber anfasst, wird man eher Schaden anrichten, als wenn man es in Ruhe lässt“, warnt Behrens. Im Falle, dass ein Tier offensichtlich in Not oder verletzt ist, sollte das Forstamt oder der Jäger verständig werden, auch die Polizei könne an die richtige Stelle verweisen. Auch wenn sicher nicht jedes verstoßene Amsel-Junges gerettet werden kann: Der BUND kann auch über Auffangstationen informieren. Ein Tipp für den heimischen Garten, oft auch Lebensort für nistende Vögel: „Die Katze man im Haus lassen oder ihr eine Klingel umhängen“, sagt Behrens.

Der Leiter des Hegerings Grevenbroich/Rommerskirchen der Kreisjägerschaft, Dirk Decker, beteiligt sich an Schutzmaßnahmen für brütende und gerade „geschlüpfte“ Tiere. „Das eine oder andere Revier stellt Schilder auf an Bächen und Feldern, wo Jungwild zu vermuten ist. Dazu werden „blau-blinkende Warnaugen an manchen Straßen aufgestellt. Wild reagiert auf Blau, so hofft man, den Wildwechsel etwas zu kontrollieren“, erklärt Decker. Allerdings gebe es hier einen Gewöhneffekt bei den Tieren.