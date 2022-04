Kleine und große Langwadener ergreifen Initiative : Bunte Osterhasen aus Holz schmücken das Klosterdorf

Langwaden Das Klosterdorf ist auf das Osterfest bestens vorbereitet: Einige Langwadener haben Initiative ergriffen und den Ort gemeinsam mit Kindern prächtig mit Holzhasen und anderen Deko-Objekten geschmückt. Und sie bitten darum, die selbst gebastelten Stücke stehen zu lassen. Im vergangenen Jahr waren mehrere Hasen gestohlen worden.

Die österlichen Dekorationen – insgesamt sind es 38 handgefertigte Exemplare – wurden jetzt rund um die Begrüßungsschilder an den Ortseingängen aufgestellt, ebenso auf dem Dorfplatz und an einigen anderen Stellen. Hinzu kamen drei österlich gestaltete Blumenkübel, die – auf Podesten platziert – schon von weitem aus zu sehen sind. „Diese Kübel werden auch nach dem Osterfest stehen bleiben“, berichtet Jürgen Rohde. „Wenn es die Temperaturen zulassen, werden sie bepflanzt, damit wir bis in den Herbst hinein ein schönes Bild auf unserem Dorfplatz haben.“

Das Ehepaar Rohde hat in der Vergangenheit schon mehrere Aktionen gestartet, um Kinder an der Ortsverschönerung zu beteiligen. So wurden etwa zu Halloween fantasievolle Kürbisse gestaltet, und auch in der Vorweihnachtszeit wurde tüchtig gebastelt und gemalt. „Leider werden die Dekorationen – insbesondere die an den Ortseingängen stehenden – immer wieder gestohlen oder gar mutwillig zerstört“, bedauert Jürgen Rohde. „Darüber sind vor allem die Kinder traurig, die anderen mit ihren kleinen Kunstwerken eine Freude bereiten wollen.“