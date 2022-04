Hilfe für Menschen aus der Ukraine : Grevenbroicher Grundschüler sammeln 12.200 Euro für ukrainische Kinder

Grevenbroich Kinder der Grundschule Kapellen-Hemmerden sammelten mit vielen Ideen zugunsten der „Aktion Deutschland hilft“, die mit mehreren Projekten Kinder aus der Ukraine unterstützt.

Die Schüler der Grundschule Kapellen-Hemmerden haben allen Grund, stolz auf sich zu sein. Als die russischen Panzer in die Ukraine eindrangen und für Leid und Verwüstung sorgten, verharrten sie nicht in Wut und Traurigkeit: Sie überlegten, wie sie Kindern aus der Ukraine helfen könnten und zeigten sich dabei überaus kreativ. Das Ergebnis übertraf die kühnsten Erwartungen: Silvia Wörner von der „Aktion Deutschland hilft“, die am Mittwoch in die Schule gekommen war, durfte sich über 12.200 Euro freuen.