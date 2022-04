Für die NRW-Landtagswahl am 15. Mai : Die Post liefert 159.000 Wahlbenachrichtigungen in Krefeld aus

Eine Tonne schwer ist die wichtige Post, die in 318 gelben Kisten auf 18 Rollbehältern gestapelt frühmorgens vom Briefzentrum Duisburg in die drei Krefelder Zustellstützpunkte am Ostwall, an der Mevissenstraße und an der Magdeburger Straße zur weiteren Verteilung angeliefert wird. Foto: marco stepniak

Krefeld Die Unterlagen wiegen zusammen eine Tonne. Jeder Briefzusteller in der Seidenstadt hat damit ab heute rund 1000 Sendungen zusätzlich im Gepäck.

Der Versand der Wahlbenachrichtigungen zur NRW-Landtagswahl am 15. Mai ist gestartet. Die Deutsche Post liefert ab Mittwoch, 6. April, die 159.000 Benachrichtigungen an die Wahlberechtigten in Krefeld aus. Eine Tonne schwer ist die wichtige Post, die in 318 gelben Kisten auf 18 Rollbehältern gestapelt frühmorgens vom Briefzentrum Duisburg in die drei Krefelder Zustellstützpunkte am Ostwall, an der Mevissenstraße und an der Magdeburger Straße zur weiteren Verteilung angeliefert wird. Jeder Briefzusteller in der Seidenstadt hat damit rund 1000 Sendungen zusätzlich im Gepäck.