Landtagswahl in NRW : Briefwahlunterlagen werden erst nach Ostern verschickt

Geldern Ab Montag werden in Geldern rund 25.500 Wahlbenachrichtigungen ausgeliefert. Auf die Stimmzettel werden die Bürger aber wohl noch etwas warten müssen.

Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Ab Montag, 11. April, wird die Deutsche Post die rund 25.500 Wahlbenachrichtungen für die Wahlberechtigten in Geldern ausliefern. Mehr als eine halbe Tonne wiegt die wichtige Post, die in 51 gelben Kisten gestapelt frühmorgens vom Briefzentrum Duisburg in den Zustellstützpunkt Am Kapellhof in Geldern zur weiteren Auslieferung zugestellt wird. Jeder Gelderner Postbote hat damit rund 1000 Sendungen zusätzlich im Gepäck.