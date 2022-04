Waltraud und Lambert Jolling aus Kapellen : Deutsch-belgisches Ehepaar feiert Goldhochzeit

Waltraud und Lambert Jolling freuen sich über 50 Jahre Ehe. Foto: NGZ/Ursula Wolf-Reisdorf

Kapellen Waltraud und Lambert Jolling heirateten am 7. April 1972 standesamtlich. Im Mai 1974 erhielten sie im Nikolauskloster den kirchlichen Segen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lambert wurde im belgischen Kuringen geboren, wo er mit zwei Brüdern und einer Schwester aufwuchs. Nach der Schule in Hasselt machte der 72-Jährige im elterlichen Betrieb eine Ausbildung zum Schreiner, blieb ein Jahr und wurde dann Soldat. Für die Nato kam er 1969 nach Kapellen. Dort traf er am Kapellener Schützenfest mit anderen Soldaten die Dorfjugend, zu der Waltraud gehörte. Sie war vier Jahre jünger, wohnte bei den Großeltern in Kapellen und hatte in der Babyabteilung bei Kreuels eine Ausbildung begonnen.

„Anfangs waren wir nur befreundet, sind miteinander spazieren und tanzen gegangen“, erinnert sich die Jubilarin an den Beginn ihrer Beziehung. Aus Freundschaft wurde dann doch mehr. Das junge Paar zog zunächst in eine Wohnung nach Wevelinghoven, sparte sich aber später die Miete und zog zu den Großeltern in Kapellen. Dann bauten sich die Jollings an der Fischerstraße ein Eigenheim. 1981 wurde Sohn Patrick geboren. Lambert arbeitete bei Möbel Trösser, dann 18 Jahre bei Dansk Möbel und schließlich bei einer Papierfabrik als Auslieferungsfahrer.

Im Haus der beiden sieht man gut, dass der Jubilar Schreiner gelernt hat. Ein Wintergarten wurde angebaut, ein Vordach gebaut und Skulpturen geschnitzt. Auch das Töpfern und Tiffany gehört zu den Hobbys des kreativen Paares. Waltraud hat immer gearbeitet. Nach der Geburt des Sohnes pendelte die 68-Jährige zur Landesbausparkasse nach Düsseldorf, bis sie mit 60 in den Vorruhestand ging.

Gerne besuchen sie Sohn Patrick mit Freundin Melanie und Enkel André in Neukirchen. Vereinsmenschen waren sie nie, sind aber in Kapellen gut vernetzt. Seit 39 Jahren fahren sie zum Campen ins nordhessische Affoldern am Edersee. Die Goldhochzeit will das Paar mit einem Sektempfang in einem Zelt vor dem Haus feiern.

(uwr)