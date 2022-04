Landtagswahl am 15. Mai : Stadt Willich rechnet mit rund 18.000 Briefwählern

Der kleine Sitzungssaal auf Schloss Neersen wird wieder zum Wahlamt. Foto: Stadt Willich

Willich Nahezu die Hälfte der Wahlberechtigten in Willich wird wohl wieder per Brief ihre Stimme bei der Landtagswahl am 15. Mai abgeben. Aktuell laufen die Vorbereitungen. Die Wahlbenachrichtigungen werden in wenigen Tagen versandt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 15. Mai ist Landtagswahl und die Stadt Willich bereitet sich auf den großen Tag vor. Der kleine Sitzungssaal im Schloss Neersen wird gerade zum Wahlamt umfunktioniert. Am 9. April gehen dann die Wahlbenachrichtigungen zur Post. Das Wahlamt öffne am 13. April, da der Kreis Viersen erst am 12. April die Stimmzettel bereitstelle, so Anja Lambertz, die sich mit der Koordination und organisatorischen Abwicklung der Wahlen beschäftigt. Das Wahlamt ist dann montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 geöffnet – und die Briefwahlunterlagen können dort auch (1. Etage) persönlich abgeholt werden, wenn man Wahlbenachrichtigungen und Personalausweis mitbringt. Auch eine Online-Beantragung ist möglich – der entsprechende Link wird ab dem 8. April auf der Startseite der Stadtwebseite zu finden sein.

38.595 Wahlberechtigte gibt es in Willich; 2017 waren es noch 32.103. Insgesamt werden im Stadtgebiet 24 Wahllokale eingerichtet, daneben 24 Briefwahllokale. Wie auch bei der letzten Bundestagswahl 2021 (16.278 Briefwähler) wird mit einem hohen Briefwahlaufkommen gerechnet. Die Landtagswahlen haben erfahrungsgemäß eine hohe Wahlbeteiligung, angesichts dreier Direktkandidaten aus Willich (Guido Görtz, Lukas Maaßen und Paul Muschiol) rechnen die Experten mit rund 18.000 Briefwählern.

(RP)