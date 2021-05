Unfall auf der Autobahn 46 : Reifen verloren und Grünstreifen in Brand gesetzt

Ein Unfall auf der A 46 sorgte am Montag für Staus. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Kapellen Ein Unfall sorgte am Mittwoch für Staus auf der Autobahn 46 bei Kapellen. In Fahrtrichtung Jüchen hatte ein mit Paletten beladener Lkw einen Reifen verloren und einen Grünstreifen in Brand gesetzt.

Zu einem kuriosen, aber arbeitsintensiven Einsatz rückten Kräfte der Feuerwehr Grevenbroich am Montagmittag auf die Autobahn 46 in Fahrtrichtung Jüchen aus. Hinter der Anschlussstelle Kapellen hatten Autofahrer einen Böschungsbrand gemeldet, der möglicherweise auch auf einen Lkw übergegriffen habe. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, fanden sie indes eine ganz andere Unfallsituation vor. Kurz hinter dem Rastplatz Vierwinden befand sich ein Lastwagen auf dem Standstreifen, der seinen rechten hinteren Zwillingsreifen verloren hatte. Der Fahrer hatte seinen Transporter noch zum Stehen bringen können. Doch der mit rund vier Tonnen Holzpaletten beladene Wagen hatte nun wegen der fehlenden Hinterreifen starke Schlagseite und drohte in die Böschung zu kippen. Zudem waren bei dem Unfall aus ungeklärter Ursache einige Meter Grünstreifen neben der Fahrbahn in Brand geraten. Die Flammen wurde von dem Fahrer mit den Feuerlöschern seines Lkw erstickt.

Bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens musste die Fahrbahn rund 90 Minuten lang komplett gesperrt werden. Die Helfer kontrollierten die tief hängenden Tanks des Lkw auf möglichen Fahrbahnkontakt und eventuelle Beschädigungen. Zudem prüften sie mit einer Wärmebildkamera, ob sich die mehrere Hundert Meter über die Fahrbahn geschliffene Hinterachse soweit erwärmt hatte, dass ein Folgebrand drohte. Glücklicherweise waren aber die Tanks unbeschädigt und die Rahmenteile nicht gefährlich erhitzt. Nach rund zwei Stunden übernahm ein Abschleppunternehmen die Sicherung und Bergung des Unfallfahrzeugs.

(NGZ)