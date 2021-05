Wolfgang Norf von der Grevenbroicher Existenzhilfe : „Ich glaube, dass wir in Zukunft noch mehr Bedürftige haben werden“

Herr Norf, wie hat sich der Alltag bei der Tafel durch die Pandemie verändert?

Wolfgang Norf Der Organisationsaufwand und der Zeitaufwand sind natürlich viel größer geworden. Allein schon durch die Sicherheitsmaßnahmen, die wir umsetzen mussten. Das fängt bei den Masken und den Luftfiltern an und hört bei den Fiebermessgeräten und dem Speischutz auf. Weil wir in die Lebensmittelausgabe immer nur drei und in die Kleiderkammer nur zwei Leute reinlassen dürfen, verschiebt sich natürlich auch die ganze Ausgabe. Früher ging die immer ungefähr von 14 bis 16.30 Uhr. Jetzt fangen wir schon um 13 Uhr an und sind manchmal erst um 18 Uhr fertig. Wir lassen unsere Mitarbeiter hier auch zweimal die Woche testen – entweder direkt im Testzentrum bei uns auf der Straße oder im Haus. Bisher sind wir in der glücklichen Lage, dass wir unter den Mitarbeitern nur einen Corona-Fall hatten und sich das Virus auch nicht weiter ausgebreitet hat.

Wie können Sie die Arbeit denn gerade mit Ihrem Personal bewältigen? Viele der ehrenamtlichen Helfer bei der Tafel gehören aufgrund ihres Alters ja selbst zur Risikogruppe.

Norf Das stimmt. Normalerweise arbeiten wir in unseren vier Ausgabestellen immer mit einem Personalstamm von etwa 100 Leuten. Im Moment sind allerdings nur etwa 60 Menschen im Einsatz. Denn etwa 40 – also alle, die schon über 60 Jahre alt sind – haben wir bis heute gebeten, zuhause zu bleiben. Das ist natürlich auch eine organisatorische Sache, weil in unseren Stellen in Jüchen, Kapellen und in der Südstadt eigentlich nur Leute arbeiten, die schon älter als 60 Jahre sind. Weil wir aber auch viele relativ junge Mitarbeiter hier haben – zum Beispiel Ein-Euro-Kräfte vom Jobcenter, Bundesfreiwilligendienstleistende oder Leute, die ihre Strafstunden bei uns ableisten – konnten wir unsere Abholungen und die Ausgabe bis jetzt weiterhin stemmen.

Wie haben Sie denn die Spendenbereitschaft während der vergangenen Monate erlebt?

Norf In den ersten Tagen der Pandemie war es sehr schwer, weil die ganzen Lebensmittelhändler weniger abgegeben haben. Durch die Hamsterkäufe, die in dieser Zeit getätigt wurden, waren die Regale leer und wir haben uns schon Sorgen gemacht, ob wir unsere Kunden überhaupt noch versorgen können. Weil die Gaststätten, die dann schließen mussten, uns ihre Bestände aus den Lagern zur Verfügung gestellt haben und wir einige Großspenden aus Überproduktionen bekommen haben, konnten wir die Durststrecke aber gut überbrücken. Auch die Gutscheine von Supermarktketten, die wir an unsere Kunden ausgeben konnten, haben geholfen. Nach etwa zwei bis drei Wochen hat sich die Lage dann zum Glück wieder normalisiert. Über fehlende Sachspenden können wir uns darum im Moment nicht beklagen. Was allerdings sehr weggebrochen ist, das sind die Geldspenden.

Wie macht sich das bemerkbar?

Norf Normalerweise haben wir im Jahr immer etwa 10.000 Euro an Spenden zusammenbekommen. Im vergangenen Jahr waren es, wenn ich das jetzt so überschlage, etwa 2500 Euro. Das ist also nur ein Viertel der Summe, die wir sonst zur Verfügung haben. Die festen Kosten, die wir haben, die kriegen wir im Moment auch so gut gestemmt. Aber was mir gerade wirklich Kopfzerbrechen bereitet, das sind die größeren Anschaffungen wie unsere Fahrzeuge. Da müsste jetzt eigentlich mal ein Neues angeschafft werden. Aber so ein Kühlfahrzeug, das wir brauchen, kostet schon mal eben 27.000 Euro. Normalerweise konnten wir dafür immer etwas Geld beiseitelegen. Das geht jetzt leider nicht.

Hat sich auch die Anzahl der Kunden verändert?

Norf Eigentlich nicht. Im Augenblick haben wir kontinuierlich unsere 300 Kunden dienstags und unsere 300 Kunden freitags hier in Grevenbroich vor der Türe stehen. In Jüchen sind es in etwa 50 bis 60 Kunden, in der Südstadt 30 und in Kapellen noch einmal etwa 50 Menschen, die wir mit Lebensmitteln versorgen. Das ist also auch auf demselben Level, wie es vor der Pandemie war. Nur die Personenzusammenstellung hat sich verändert.

Woran merken Sie das?

Norf Wer zu uns kommt, muss ja seine Bedürftigkeit nachweisen. In der Regel geschieht das zum Beispiel durch einen Hartz-IV-Bescheid oder einen Sozialhilfe-Bescheid. Wir haben auch Kunden, die sind zwar berufstätig, verdienen aber so wenig, dass sie unter dem sozialen Limit liegen. Die bringen dann eine Gehaltsabrechnung und den Mietvertrag mit, bei Rentnern ist es der Rentenbescheid und der Mietvertrag. Weil hier also alle registriert sind, sehen wir natürlich, welche Schichten sich jetzt neu angemeldet haben. Und da sind seit der Pandemie vor allem viele Arbeitnehmer dazu gestoßen, die pandemiebedingt in Kurzarbeit sind. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass noch immer viele ältere Menschen wegbleiben, weil sie Angst vor einer Ansteckung haben.

Konnten diese Menschen denn trotzdem noch weiter versorgt werden?

Norf Wir machen das im Moment so, dass wir den Leuten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Tafel kommen können, ihre Sachen nach Hause bringen. Bei allen geht das leider nicht, dafür ist unser Kundenstamm zu groß. Aber bei den Menschen, von denen wir genau wissen, dass sie sich nicht mehr zu uns trauen, haben wir das jetzt so geregelt. Das sind im Moment ungefähr 20 Leute in der Woche. Wir haben aber auch zum Beispiel sehr viele Kunden, die sich hier kennengelernt haben und wo schon Bekanntschaften gewachsen sind. Dann ist es manchmal auch so, dass jemand noch für seinen Nachbarn miteinkauft und die Sachen dann dort hinbringt.

Würden Sie sagen, dass die sozialen Folgen der Pandemie bei Ihnen, bei der Tafel, angekommen sind?

Norf Selbstverständlich. Die sind schon lange angekommen. Die Leute, die jetzt aus gesundheitlichen Gründen wegbleiben, die sind ja nach wie vor bedürftig. Ich gehe darum davon aus, dass unser Kundenstamm wachsen wird, sobald wieder alles sicherer wird. Und ich glaube auch, dass wir in Zukunft noch mehr Bedürftige haben werden, wenn die Altersarmut fortschreitet. Gerade die älteren, die am 20. Tag des Monats schon kein Geld von ihrer Rente mehr haben und die Zeit dann mit Toastbrot und Dosenravioli überbrücken, können wir als Kundenkreis aber leider oft nicht ansprechen. Die sind häufig zu stolz, um zu uns zu kommen. Wir wären sogar dazu bereit, noch einen weiteren Ausgabetag zu eröffnen, nur für die Senioren. Aber das müsste sich auch lohnen.

