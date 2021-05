Feuerwehr musste Fahrer aus Wagen befreien : Zwei Menschen nach Unfall in Grevenbroich schwer verletzt

Grevenbroich Bei einem Unfall auf der L361 in Grevenbroich wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt. Die Feuerwehr musste einen Fahrer aus seinem Fahrzeug befreien. Die Kreuzung war stundenlang gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 36-Jähriger mit seinem Citroën C2 aus Korschenbroich kommend die Landstraße 361 in Richtung Neuss, während ein 63-Jähriger in einem Citroën Berlingo von der Autobahn 46 ebenfalls in Richtung Neuss weiterfahren wollte. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden PKW. Ein Auto prallte nach Feuerwehrangaben daraufhin gegen einen Ampelmast, der andere Wagen schlitterte ins Unterholz neben der Fahrbahn. Während ein Fahrer sein Fahrzeug selbst verlassen konnte, war der andere in seinem PKW eingeschlossen. Der 63-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Dafür verschafften sich die Kräfte mit Rettungsschere und Spreizer Zugang zu dem Eingeschlossenen und befreiten ihn aus seinem Auto. Er wurde stabilisiert, von den Helfern aus dem Fahrzeug gehoben und an den Rettungsdienst übergeben, berichtet die Feuerwehr weiter. Der zweite Unfallbeteiligte wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr betreut. Beide Fahrer seien ansprechbar und orientiert gewesen und kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.