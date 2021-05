Straßenverkehr in Grevenbroich : Noch immer Probleme mit Lkw-Lärm in Neurath

Noch immer Probleme mit Lkw-Lärm in Neurath

Straßenverkehr in Grevenbroich

Ein Lkw fährt an einem Verbotsschild bei Neurath vorbei. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neurath Offenbar fahren manche Anlieferer eine falsche Route zu einer Palettenfabrik. Dabei gibt es Schilder, die auf ein Durchfahrtsverbot für Lkw hinweisen. Wie das Problem gelöst werden soll.

In Neurath gibt es offenbar noch immer Probleme mit Lärm durch Lkw, deren Fahrer eigentlich die neue Palettenfabrik an der Gürather Straße ansteuern wollen, aber den Ort nicht umfahren. Darauf machte Frithjof Probst von der FDP-Fraktion in der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses aufmerksam.