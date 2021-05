Fußgänger in Grevenbroich mussten ausweichen : Rollerfahrer liefert sich wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Fußgänger in Grevenbroich mussten ausweichen

Grevenbroich Auf seiner Fahrt missachtete ein 33 Jahre alter Mann aus Meerbusch sämtliche Verkehrszeichen: Er bretterte über rote Ampeln und gefährdete Fußgänger, in dem er über den Gehweg fuhr. Als Polizisten ihn stoppen konnten, erfuhren sie rasch den Grund für das Verhalten des Mannes.

Ein 33-jähriger Mann aus Meerbusch hat sich am vergangenen Samstag mit seinem Motorroller eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, die quer durch die Grevenbroicher Innenstadt führte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, missachtete er bei seiner wilden Fahrt durch Grevenbroich mehrere Verkehrszeichen und rote Ampeln, überschritt Tempolimits und gefährdete Fußgänger. Ursprünglich wollte eine Polizeistreife den Mann gegen 10 Uhr an der Straße „Am Sodbach“ kontrollieren, weil er durch die starke Beschleunigung mit seinem Krad aufgefallen war. Der Streifenwagen fuhr dem Roller hinterher. „Der Fahrer ignorierte jedoch alle Signale“, sagte eine Polizeisprecherin. Dabei gaben die Beamten hinter ihm dem Mann mit Anhaltezeichen deutlich zu verstehen, dass er gemeint ist.