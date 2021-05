Pandemie im Rhein-Kreis : Die Corona-Zahlen sinken weiter

Rhein-Kreis Unverändert 341 Menschen sind im Rhein-Kreis an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Der Inzidenzwert sinkt weiter.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 671 Personen (Vortag: 677) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 60 (Vortag: 57) in einem Krankenhaus. Unverändert 341 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Kreisweit 16.939 Personen (Vortag: 16.904) sind wieder genesen.

Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 17.951 (Vortag: 17.922) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 671 Infizierten gehören 138 (Vortag: 140) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 1067 Personen (Vortag: 1177) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Nicht unbedingt notwendige Kontakte meiden, Abstand halten, Maske tragen, in geschlossenen Räumen lüften, häufig testen und viele Bürgerinnen und Bürger impfen – dies sei weiterhin das Gebot, um auf einem guten Weg zu bleiben. „Wir haben es selbst in der Hand, mit gesundem Menschenverstand Infektionsgefahren zu meiden und nicht alles Zulässige unbedingt auszureizen“, so ruft der Landrat dazu auf, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen.Petrauschke ergänzt dabei, dass auch weiter fortschreitende Impfungen nicht dazu verleiten dürfen, in der Einhaltung der Regeln nachlässig zu werden.