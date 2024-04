Fußball-Landesliga Topspiele für den SC Kapellen und VfL Jüchen/Garzweiler

FC Remscheid (5.) – SC Kapellen (2.). Der Tabellenzweite konnte am vergangen Spieltag gegen den SC Victoria Mennrath (3:0) die kleine Krise von drei sieglosen Spielen in Serie beenden. „Wir haben den kleinen Rückschlag gut weggesteckt. Es waren Kleinigkeiten, die wir falsch gemacht haben. Die Mannschaft war aber zu keinem Punkt verunsichert“, versichert SCK-Trainer Fabian Nellen. Der aktuelle Tabellenplatz würde für die Aufstiegsrelegation reichen, der direkte Aufstieg ist noch fünf Zähler entfernt. „Wir schauen nicht oft auf die Tabelle. Auch unser Vorsprung auf die Konkurrenz von unten ist knapp, aber unser Blick liegt alleine auf uns“, betont Nellen. Der kommende Gegner FC Remscheid steckt in einem Formtief. In diesem Jahr gelangen dem Tabellenfünften erst zwei Siege. Im Hinspiel erzielte der SC Kapellen erst tief in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich durch Luca Knuth (90.+9). „Remscheid stellt eine gute Mannschaft, das haben wir im Hinspiel bereits zu spüren bekommen. Wir spielen nicht im Hauptstadion, sondern auf einem Nebenplatz auf Kunstrasen, das kommt uns entgegen, da wir fast alle Spiele in der Liga auf dem Untergrund absolvieren“, sagt Nellen. Seine Mannschaft stellt neben der besten Offensive auch die zweitbeste Abwehr der Liga, eine gute Mischung, die für ihn ganz besonders wichtig ist. Auch wenn Pablo Ramm mit bereits 24 Saisontreffern und Nils Mäker mit 18 Toren herausstechen, betont er die Wichtigkeit jedes einzelnen Spielers.