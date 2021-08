Rückkehr zum Alltag : Realschule in Grevenbroich hofft wieder auf Exkursionen

Die Schüler Shiva (links) und Mustafa mit dem mobilen Kiosk. Foto: Diedrich-Uhlhorn-Realschule

Wevelinghoven Nach und nach kehrt die Diedrich-Uhlhorn-Realschule wieder zum normalen Schulalltag zurück. Und damit am Schulkiosk kein Gedränge entsteht, gibt es eine besondere Lösung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die einzige Realschule der Stadt – die „Diedrich-Uhlhorn“ in Wevelinghoven – kehrt allmählich zurück zum normalen Schulbetrieb. „Vorsichtig optimistisch“ äußert sich Schulleiter Manfred Rost auch mit Blick auf Klassenfahrten. „Selbstverständlich halten wir alle Vorgaben des Schulministeriums ein und sind mittlerweile routiniert in der Umsetzung der besonderen Auflagen. Gleichzeitig machen wir aber auch wieder Schritte hin zu mehr Normalität, indem wir Nachhilfekurse organisieren. Und indem wir Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, aber auch Klassen- und Gedenkstättenfahrten, wie beispielsweise im April 2022 zum ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz, verantwortungsvoll in der Hoffnung auf Umsetzung planen“, sagt Rost.

Insgesamt besuchen im gerade begonnenen Schuljahr 571 Schüler die weiterführende Schule; 103 von ihnen in den vier neuen fünften Klassen. Zunächst standen für sie Teamspiele, Verkehrssicherheit auf dem Schulweg und eine Rallye durch das Schulgebäude auf dem Plan. Währenddessen wird in den höheren Jahrgangsstufen bereits fleißig gelernt: Dort gilt es, Defizite aus dem vergangenen Schuljahr möglichst fundiert aufzuholen, wie die Schule mitteilt. Wie vielerorts war auch in Wevelinghoven der Schulalltag von den Einschränkungen durch die Pandemie geprägt.

Mit der Rückkehr zu mehr Normalität ist auch die Neuntklässlerin Shiva Balthasar in der großen Pause wieder mit einem „rollenden“ Kiosk am Start. Sie hat den Verkaufswagen übernommen, damit es am Schulkiosk des Hausmeisters kein Gedränge gibt. „Ich mache das gerne und weiß mittlerweile alle Preise auswendig“, sagt die Schülerin und stellt fest: „Mir war schon klar, dass der mobile Verkauf auch im neuen Schuljahr erst mal so weitergehen wird.“ Im Gebäude greifen weiterhin Maßnahmen zum Hygieneschutz – so wie schon vor den Ferien.

(NGZ)