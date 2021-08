Am Rastplatz Vierwinden : Lkw prallt in Mittel-Leitplanke – langer Stau auf A 46

Der verunglückte Lkw während der Bergung. Die Zugmaschine wurde stark beschädigt. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich-Vierwinden Der Unfall führte am Donnerstagabend zu einem größeren Stau auf der Autobahn. Die Bergung des verunglückten Sattelzugs dauerte bis in die Nacht. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Donnerstagabend ist es auf der Autobahn 46 in Fahrtrichtung Neuss auf Höhe des Rastplatzes Vierwinden zu einem Lkw-Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer des Sattelzugs gegen 19.40 Uhr im Regen die Kontrolle über sein Gefährt – vermutlich wegen Aquaplaning. Das Gespann kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die mittlere Leitplanke, die dadurch auf die Überholspur der entgegengesetzten Richtungsfahrbahn gedrückt wurde. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Er wurde ins Grevenbroicher Krankenhaus transportiert. Andere Fahrzeuge waren nicht an dem Unfall beteiligt.

Durch den schräg auf der Fahrbahn stehenden Lkw kam es zu größeren Staus. Die Polizei sperrte die Autobahn in Fahrtrichtung Neuss. Ein Glück für wartende Fahrer: Weil sich die Unglücksstelle genau im Bereich des Rastplatzes befand, konnte der Verkehr über den Parkplatz geleitet werden. Fahrer konnten die Unfallstelle so umfahren. Dennoch staute es sich zeitweise auf einer Strecke von bis zu drei Kilometern bin hin zur Anschlussstelle Grevenbroich. Auch die Fahrtrichtung Heinsberg war betroffen.

Die Bergung des verunglückten Lkw – der Auflieger war glücklicherweise leer – dauerte bis in die Nacht. Laut Polizei wurde schließlich die Autobahnmeisterei angefordert, um den beschädigten Bereich an der Mittel-Leitplanke abzusichern. Der Schaden muss in den nächsten Tagen repariert werden. Bis dahin sollten Fahrer mit Beeinträchtigungen in beide Fahrtrichtungen auf der A 46 rechnen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Jüchen stellten den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Rund 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz, darunter der Löschzug Gierath.

Bereits am 21. April war es fast an der gleichen Stelle in Höhe des Rastplatzes zu einem Unfall gekommen. Damals war dort ein mit Kies beladener Lastkraftwagen umgekippt. Weil dieser die gesamte Ladung verloren hatte, musste die Fahrbahn gereinigt werden.

(cka/cso-)