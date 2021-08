Positive Tests : Corona-Fälle an Schulen in Grevenbroich und Jüchen

Corona-Fälle an Schulen in Grevenbroich und Jüchen

Grevenbroich/Jüchen Bei Schülern in Grevenbroich (6) und Jüchen (4) fielen die Coronatests positiv aus. Es gilt als unwahrscheinlich, dass sie sich während des Schulbetriebs infiziert haben.

In den vergangenen Tagen ist bei sechs Schülern in Grevenbroich eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden. Das teilte der Rhein-Kreis Neuss auf Anfrage unserer Redaktion mit. Es gilt als unwahrscheinlich, dass sich die Kinder und Jugendlichen während des Schulbetriebs infiziert haben. Allerdings fielen entsprechende Tests bei ihnen positiv aus. Die betroffenen Schüler befinden sich in Quarantäne – ebenso 18 weitere, die als enge Kontaktpersonen gelten, weil sie etwa im Unterricht in Reichweite der Betroffenen saßen.