Con Brio aus Hückelhoven lädt für 12. September ein : Kammermusik kehrt zurück

Hückelhoven Taiwanesischer Geiger und italienische Pianistin sind am 12. September zu Gast in der Aula des Gymnasiums Hückelhoven. Karten sind vorab erhältlich.

Lidia Fittipaldi wurde 1996 in Italien geboren, erhielt ihre Ausbildung in Imola, Salerno und schloss sie mit dem Master in Brescia ab. Seit 2017 lebt sie in Deutschland und setzt ihr Studium an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln fort. Im zarten Alter von sieben Jahren gewann sie bereits einen ersten Preis in einen Klavierwettbewerb. Danach sammelte Fittipaldi weitere 18 erste Preise in verschiedenen Klavierwettbewerben.