Michelle Kroppen in Geldern : Sport-Ass kehrt in alte Schule zurück

„Boah, ist die schwer“: Anna Lena (r.), Schülerin der Klasse 10 an der Liebfrauen-Realschule, durfte die Bronzemedaille auch mal in die Hand nehmen. Foto: Schule Foto: Schule

Geldern Olympiasiegerin Michelle Kroppen war am Freitag in Geldern zu Gast, um mit Schülern über ihren großen Erfolg beim Bogenschießwettbewerb in Tokio zu sprechen – und ganz nebenbei Werbung für ihre Sportart zu machen.