Äpfel und Quitten am Ortseingang : Gartenfreunde pflanzen Obstbäume am Denkmal für Gut Nanderath

Das Denkmal wurde vor zwei Jahren auf der Freifläche an der Ecke Energiestraße/Am Dornbusch errichtet.

Gleich neben dem Gedenkstein wächst nun eine Birnen-Quitte. Das passt. Denn eine solche hat einmal in der Mitte des Hofs von Gut Nanderath gestanden. Das war vor dem Abriss des historischen Gemäuers vor acht Jahren. An das 1465 errichtete Gut erinnert heute nur noch ein kleines Denkmal, um das sich der Neurather Gartenbauverein kümmert. Etwa indem er – so wie jetzt – Obstbäume auf das etwa 900 Quadratmeter große Gelände pflanzt. Äpfel und Quitten sind schon in die Erde gebracht worden, für Birnen werden noch Sponsoren gesucht.