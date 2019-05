Rund 17.000 Haushalte in Grevenbroich sind betroffen : Erhebung für Erdgas-Umstellung beginnt im Juni

Rund 17.000 Haushalte in Grevenbroich sind betroffen

Grevenbroich Als vorbereitende Maßnahme wird dazu ab Montag, 3. Juni, eine Erhebung der bei den Kunden installierten Gasgeräte durch Partnerunternehmen der NEW durchgeführt.

Im Gebiet der NEW Netz wird ab 2021 in allen Gasleitungen in Grevenbroich energiereiches H-Gas strömen. Etwa 17.000 Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, die jetzt noch mit L-Gas beliefert werden, stellt der Netzbetreiber schrittweise auf die neue Gasqualität um.