Windtest Grevenbroich : Neue Prüfanlage auch für Mega-Windräder

Das Neurather Unternehmen Windtest investiert rund eine Million Euro in einen neuen Prüfcontainer. Mit der modernen Technik können weltweit Windkraftanlagen auch mit mehr als zehn Megawatt Leistung vermessen werden.

Er sieht aus wie ein normaler 40-Fuß-Container. Doch statt mit Textilien oder anderer Fracht ist der blaue Behälter mit der Aufschrift „Windtest“ vollgepackt mit modernster Elektronik. Das Unternehmen mit Sitz in Neurath hat jetzt rund eine Million Euro in die Anlage investiert, mit der die Netzverträglichkeit von Energieerzeugungseinheiten geprüft wird. Laut Windtest, das in vielen Ländern Anlagenvermessungen und Standortbewertungen anbietet, existieren bislang nur wenige Prüfanlagen dieser Größenordnung.