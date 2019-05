Kapellener CDU schlägt neuen Namen vor : Stadion soll nach Jupp Breuer heißen

Kapellen CDU-Ortsverein Kapellen schlägt einen neuen Namen für das „Erftstadion 74“ vor.

Das Erftstadion in Kapellen soll nach dem verstorbenen Ehrenpräsidenten des SC 1911 Kapellen-Erft. Josef (Jupp) Breuer, benannt werden. Dafür macht sich die CDU in Kapellen stark. „Wir haben unsere Stadtratsfraktion gebeten, für die Ratssitzung am 16. Mai einen entsprechenden Antrag zu stellen“, erklärt Maria Becker, Vorsitzende des Ortsverbandes Kapellen. Ratsfrau Sabina Kram habe den Vorschlag für die Namensänderung gemacht, um das Andenken an Josef Breuer zu wahren. Er war Mitte März im Alter von 74 Jahren verstorben. Die Kapellener CDU schlägt den Namen Jupp-Breuer-Stadion vor.