Chor in Grevenbroich : Kirchentag und Sister Act brachten die Gospelfriends zusammen

Wevelinghoven Manchmal braucht es ein Duett aus Hollywood und Kirchentag, um großes zu erschaffen. Im Fall der Gospelfriends war das so. Seit 25 Jahren sind sie Kirchenchor, der andere mitreißt.

Whoopi Goldberg trägt mit dem Hollywood-Block-Buster „Sister Act“ eine Mitschuld. Und dann war da diese ganz besondere Stimmung auf dem 26. evangelischen Kirchentag im Jahr 1995 in Hamburg; wozu damals viele Gospelchöre beitrugen. Beides zusammen wurde am 6. September 1995 Keimzelle für die „Gospelfreinds Wevelinghoven“. 18 Sänger im Alter zwischen 16 und 20 versammelten sich in der Evangelischen Kirche. Ihr Wunsch: „Wir möchten ein Gospel-Chor werden.“

Dass das, was so leicht aussieht, mit viel Arbeit verbunden ist; und dass vorn am Pult ein Chorleiter steht, der im Zweifel das Sagen hat – das mussten manche erst lernen. Doch nach der ersten gemeinsamen Hymne „He’s got the whole World in his Hand“ haben sie die Gospel bis heute nicht wieder losgelassen. Aktuell feiern die Gospelfriends ihr 25-Jähriges Chorjubiläum.“