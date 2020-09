Brauchtum in Grevenbroich : „Light“-Residenz für das Königspaar

Die „Erftgrafen“ hatten für das Schützenkönigspaar Marco und Andrea Borgwardt eine „Light-Residenz“ auf der herrlichen Mühleninsel aufgebaut. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Obwohl ihr Fest ausfiel, trafen sich viele Grevenbroicher Schützenzüge. Auf der Mühleninsel wurde – natürlich unter Corona-Bedingungen – mit dem Königspaar Marco und Andrea Borgwardt gefeiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wiljo Piel

Corona ließ am Schützenfest-Wochenende nur wenig Platz für offizielle Feiern. Dennoch gab es ein kleines Programm – das gleich mit einem Lacher begann. Als Bürgermeister Klaus Krützen am Freitag die Fahne für das „amtliche“ Foto mit Präsident und Königspaar ausrollte, war es nicht das Banner der Grevenbroicher Schützen, das da zum Vorschein kam. Versehentlich hatte der Verwaltungschef die Flagge mit dem Wappen der Sebastianus-Brüder aus Gindorf mitgebracht. Ups! Jugendbetreuer Axel Holzhausen rettete die Situation, holte eine Stadtfahne aus seinem Fundus – und darf sich nun auf Freibier vom Bürgermeister freuen.

Kein Fackelzug am Samstag, keine Parade am Sonntag – „das ist schon traurig“, sagte Präsident Detlef Bley. Dennoch machten die Schützen am Wochenende das Beste daraus, viele Zuggemeinschaften trafen sich, um untereinander zu feiern – „und um gemeinsam ein wenig zu leiden“, wie der Schützen-Chef meinte.

Ups, falsche Fahne eingepackt: Gindorf statt Grevenbroich. Foto: BSV Grevenbroich

Info Drei Konzerte in den Seniorenzentren Konzerte Die Bürgerschützen veranstalteten am Samstag drei Konzerte für Senioren: Um 12 Uhr ging es zum Albert-Schweitzer-Haus, um 15.30 Uhr zum Lindenhof und um 17 Uhr ins Barbarahaus. Für Musik sorgten die Nettesheimer Blechbläser und das Tambourkorps Orken. Jubilare Verdiente Schützen konnten in diesem Jahr nicht – wie sonst üblich – im Rahmen des Königsehrentages gewürdigt werden. Sie sind im Jahrbuch des Bürgerschützenvereins verzeichnet, das in Grevenbroicher Geschäften kostenlos erhältlich ist. Auf ein ganz besonderes Jubiläum kann die Gesellschaft Lebensfreude zurückblicken. Sie wurde vor nunmehr hundert Jahren aus der Taufe gehoben.

Die Pandemie sei zwar von Verzicht geprägt, habe aber auch eine gute Seite: „Im Moment nehmen wir uns von Mensch zu Mensch stärker wahr, wir erfahren eine intensivere Form der Begegnung“, betonte der Leitende Pfarrer Meik Schirpenbach im ökumenischen Festgottesdienst, der für geladene Gäste in der City-Kirche St. Peter und Paul abgehalten wurde. Diesen Eindruck teilte seine evangelische Kollegin Monika Ruge: „Das Schützenfest ist zwar abgesagt, doch der Zusammenhalt ist weiter da“, sagte die Pfarrerin. Beide wünschten sich, dass diese gelebte Gemeinschaft mit in die Zukunft getragen wird.

Der Gottesdienst fand bereits am Freitag statt, wurde jedoch erst am Sonntagmorgen via YouTube „gesendet“. Ebenso wie die Gefallenenehrung, in der Victor Göbbels angesichts der Pandemie eine Hoffnung auf dem Platz der Deutschen Einheit ausdrückte: „Das Virus gibt es weltweit – und so hat die Menschheit die einmalige Chance, ihr egoistisches Handeln zu überdenken. Und vielleicht wird die Welt durch dieses Virus am Ende doch ein wenig besser“, meinte der Vizepräsident.

Der Mund-Nasen-Schutz war Pflicht bei der Gefallenenehrung. Foto: Dieter Staniek

Für das Königspaar Marco und Andrea Borgwardt und Mitglieder des BSV-Vorstandes stand am Samstag eine musikalische Tour durch die Altenheime auf dem Programm. Das Tambourkorps Orken und die Blechbläser aus Nettesheim sorgten für Stimmung – und das Königinnenkleid für Begeisterung. „Das war für uns ein wunderschöner Tag“, resümierte König Marco, der darauf hofft, dass im nächsten Jahr wieder in gewohnten Bahnen gefeiert werden darf.

Im Seniorenzentrum „Lindenhof“ traf das Kleid von Königin Andrea Borgwardt auf viel Applaus. Foto: Dieter Staniek

Um dem Regentenpaar das ausgefallene Schützenfest so angenehm wie möglich zu gestalten, hatten die 22 aktiven „Erftgrafen“ auf der Mühleninsel eine „Light-Residenz“ aufgebaut, aus der bereits am Mittwoch zünftige Blasmusik erklang. Norbert Clever, Mitglied des Königszuges, ist Kapellmeister des Musikvereins Jüchen-Otzenrath und hatte das wöchentliche Training seiner Musiker kurzerhand auf die von der Erft umgebene Insel verlegt.

Dort wurde auch am Sonntag – natürlich unter Corona-Bedingungen – gemeinsam mit Gästen gefeiert. Ein kleines Programm gab es auch: Joachim Brade, der „Haus- und Hofkoch“ der „Erftgrafen“ begeisterte die Schützen mit seinem „Live Cooking“. Am Montag wird „bei Königs“ ausgiebig gefrühstückt, am Mittwoch Abend werden die Grenadiere die „Kirmestage“ mit einem Fischessen beenden.