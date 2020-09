Politik in Grevenbroich : FDP: Außengastronomie auch in kalten Monaten ermöglichen

FDP: Außengastronomie auch in kalten Monaten ermöglichen

Politik in Grevenbroich

Die Außenbereiche der Grevenbroicher Gaststätten sollen in Coronazeiten erhalten bleiben – notfalls erwärmt durch umweltschädliche Heizpilze, fordert die FDP. Foto: dpa/Daniel Karmann

Grevenbroich Durch das Corona-Virus boomt die Außengastronomie. Doch wenn es nun im Herbst kühler wird, drohen den Wirten wieder Einnahmeverluste. Deshalb fordert die FDP, die Freiluftsaison zu verlängern.

Außengastronomie in Grevenbroich muss über das Sommer-Ende hinaus möglich bleiben. Das fordert jetzt die FDP-Fraktion. Vorsitzender Markus Schumacher spricht sich für den Einsatz von Gas-Heizpilzen und Elektro-Wärmestrahlern aus.

Im Sommer habe die Hilfe der Stadt gut funktioniert, sagt Schumacher. Trotz größerer Abstände hätten die Gastronomie-Betrieben weiterhin Umsätze generieren können. „Das Nutzen der Außenbereiche hat den Vorteil, dass im Freien die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus weitaus geringer ist, und Gäste einfacher platziert werden können“, betont Schumacher. Damit die mit der Außengastronomie verbundenen Vorteile auch in der kalten Jahreszeit erhalten bleiben, sollten Wirte in der Herbst- und Wintersaison sowohl Gas-Heizpilze als auch Elektro-Wärmestrahler verwenden dürfen, so der FDP-Chef.