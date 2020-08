Nachfolger für Armin Schneider gesucht : Kaspers und Urban wollen Superintendent werden

Duisburg Die beiden Pfarrer streben das Amt des scheidenden Armin Schneider an. Erstmals soll der Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Duisburg hauptamtlich tätig werden.

Die Kandidierenden, Pfarrer Rainer Kaspers und Pfarrer Dr. Christoph Urban (Fotos: Ev. Kirche), hatten bereits die Möglichkeit, sich den stimmberechtigten Synodalen und Gästen der Synode in sogenannten Probegottesdiensten vorzustellen. Gefeiert wurden diese unter Corona-Pandemie-Bedingungen am 25. und 26. August in der Salvatorkirche. Beide Gottesdienste wurde auf Video aufgezeichnet und auf der Internetseite www.kirche-duisburg.de veröffentlicht. Die schriftlichen Fassungen der Predigten sind ebenso auf der Internetseite zu finden, wie auch die Lebensläufe der beiden Kandidaten: Rainer Kaspers begann das Studium der Evangelischen Theologie in Wuppertal, mit dem Wechsel an die Universität Bonn nahm er zudem das Studium der Philosophie auf. Nach dem Vikariat und der Arbeit als Pfarrer z.A. in Essen folgte die Wahl zum Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Idar im heutigen Kirchenkreis Obere Nahe. Seit 2008 ist Rainer Kaspers Pfarrer der Evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd. Dr. Christoph Urban studierte Evangelische Theologie in Wuppertal und Bochum. Nach dem Vikariat in Trier und einem Auslandsvikariat in Belgien folgte die Arbeit als Pfarrer z.A. im Kirchenkreis Trier. Seit 2013 ist Urban Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Konz. Mehr Details zum beruflichen Engagement der beiden Kandidaten gibt es in den auf www.kirche-duisburg.de bereitgestellten Lebensläufen.