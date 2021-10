Gertrud Winter feiert einen besonderen Geburtstag : Hundertjährige Grevenbroicherin hält sich mit Videospielen geistig fit

Grevenbroich Gertrud Winter feiert einen besonderen Geburtstag: Sie wird 100 Jahre alt. Um sich geistig fit zu halten, greift die Seniorin täglich zu ihrem Tablet-Computer. Darauf hat sie ihr Lieblingsspiel installiert.

In Düsseldorf, wo sie den größten Teil ihres Lebens verbracht hat, wurde die Jubilarin am 26. Oktober 1921 geboren. Die Eltern Gertrud und Karl Ristau lebten mit ihren Kindern in Derendorf, die beiden Töchter besuchten die Volksschule an der Blücherstraße. Gern erinnert sich Gertrud Winter an die Tiere im Haushalt, etwa an Hund Rex, der gut auf das kleine Mädchen aufpasste. Der Berufswunsch Schneiderin erfüllte sich nicht, ihr Verlobter fiel im Zweiten Weltkrieg. Als wieder Frieden herrschte, fand Gertrud Winter eine Anstellung bei einem Dentalinstrumente-Hersteller. „Da haben wir Zahnarztbohrer für den Versand verpackt“, erzählt sie und blättert in einem Album mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Ausflügen und Festen mit der Firmenbelegschaft. Bei einem Schützenball in Düsseldorf schließlich lernte sie Hans Winter kennen. Die beiden heirateten, Sohn Rolf wurde geboren, der heute in Berlin lebt und arbeitet.