Belgische Royals : Prinzessin Elisabeth feiert 20. Geburtstag

Prinzessin Elisabeth studiert ab diesem Herbst an der Universität Oxford. Am Montag hat sie ihren 20. Geburtstag gefeiert. Foto: dpa/-

Brüssel Belgiens Kronprinzessin Elisabeth ist am Montag 20 Jahre alt geworden. Wie die junge Thronfolgerin ihren Geburtstag feiert, wollte das belgische Königshaus in Brüssel nicht verraten.

Anfang Oktober begann die Herzogin von Brabant, wie ihr offizieller Titel lautet, ein Studium an der englischen Universität Oxford. Dem Königshaus zufolge studiert sie Geschichte und Politik - nachdem sie die Aufnahmeprüfung für das dreijährige Studium bestanden hatte. Trotz des Auslandsstudiums werde Elisabeth jedoch regelmäßig in ihre belgische Heimat zurückkehren, versicherte das Königshaus.

Elisabeth ist das älteste Kind von König Philippe und Königin Mathilde. Sie wäre die erste regierende Königin Belgiens. Elisabeth hatte 2020 in Wales ihren Schulabschluss gemacht. Danach folgte eine einjährige Ausbildung an der Königlichen Militärakademie in Belgien. Sie hat drei jüngere Geschwister.