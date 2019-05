Veranstaltung in Grevenbroich : Citylauf steht vor neuen Rekordmarken

Auch zum diesjährigen Termin am 28. Juni scheint der Citylauf alle Rekorde zu brechen. Vorjahressieger Nikki Johnstone ist wieder dabei, auch Grundschüler machen mit. Anmeldungslücken gibt es bei den jungen Erwachsenen.

Außer am Termin und dem noch umfassenderen Sicherheitskonzept hat sich am Drumherum des Erfolgslaufs nichts verändert. „Die meisten Teilnehmer sind Hobbyläufer, mit dem Termin soll der Breitensport gefördert werden“, betont der Organisator. Wichtiger Aspekt in der Vorbereitung ist dabei der Lauftreff. „Offen für jedermann, wir starten immer dienstags um 19 Uhr an der Erftbrücke am Schlossstadion.“ Je nach Wetterlage sind es 35 bis 50 Sportler, die zueinander finden, um gemeinsam zu traben. „Jedes Mal sind zwei, drei neue Gesichter dabei“, eigene Trupps hätten sich ebenfalls gebildet, die zu anderen Zeitpunkten weiter trainieren. Das dient nicht nur der Kommunikation, das bietet so manchem auch „einen Motivationsschub. Es ist eben was anderes, mit anderen zu trainieren, als alleine seine angestammte Hausrunde zu drehen“, weiß Helfenstein – selbst Läufer und bei der SG Neukirchen-Hülchrath aktiv. Beliebt sind seine Routen durchs Gelände, zuweilen geht es Treppen hinauf und hinab, „wichtig ist die Abwechslung“. Nicht nur optisch, was die jeweilige Strecke angeht, sondern auch beim Laufen. Liegt also mal ein Baumstamm im Weg, ist das gut: „Da wird gesprungen und es werden andere Muskeln bewegt“. Intervallläufe integriert er ebenfalls ins Übungsprogramm, und die Ausdauer kommt ebenso wenig zu kurz.