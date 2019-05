Leben in Grevenbroich : Jugendamt organisiert ersten Fachtag für Familienzentren

Teilnehmer aus zehn Grevenbroicher Familienzentren in 12 Kindertageseinrichtungen tagten und bildeten sich in vier Workshops fort. Foto: Stephan Renner

Grevenbroich Neun Familienzentren hat die Stadt. Die Kita am Kerbelweg ist auf dem besten Weg, das zehnte zu werden. Jetzt fand ein erster Fachtag statt.

Das Gütesiegel definiert die Leistungen, die ein Familienzentrum kennzeichnen, und es benennt Strukturen, die förderlich sind. Neun Familienzentren hat die Stadt. Die Kita am Kerbelweg ist auf dem besten Weg, das zehnte zu werden. Aber nicht nur Einrichtungen sind mit Brief und Siegel ausgezeichnet, auch die Mitarbeiter der Familienzentren bilden sich weiter. Jetzt fand ein erster Fachtag statt.

„Die Kooperation in der Stadt zwischen den einzelnen Einrichtungen ist außergewöhnlich gut“, teilt Rathaussprecher Stephan Renner mit. In anderen Städten ist jeder als Sozialraum auf sich fokussiert, in der Schlossstadt funktioniert der Austausch hausübergreifend. „Dass das so gut klappt, ist den einzelnen Akteuren zu verdanken“, sagt Renner.