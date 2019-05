Polizei im Rhein-Kreis Neuss : Landrat belohnt Zivilcourage

Im Beisein von Polizeisprecherin Daniela Dässel (l.) dankte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (r.) Mahmoud Kayed, David Lehnen, Johannes Ries, Guido Wolf und Ronald Rak (v.l.) für ihre Zivilcourage. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Einbruchsversuch, Raub oder Verkehrsunfall: Sechs Tatzeugen aus dem Rhein-Kreis waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnten so die Arbeit der Polizei unterstützen. Das soll Schule machen, wünscht sich der Landrat.

Von Christoph Kleinau

Zwei Jahre Gefängnis wurden einem 28-Jährigen aufgebrummt, der Mitte August vorigen Jahres einen Einbruch in eine Apotheke am Ostwall in Grevenbroich versucht hatte. Dass der polizeibekannte Mann gestellt und abgeurteilt werden konnte, ist auch das Verdienst von Till Krummreich und David Lehnen, die das Klirren einer Scheibe nicht überhörten, sondern der Sache auf den Grund gingen und so zu einem Fahndungserfolg beitrugen. Sie haben Zivilcourage gezeigt, lobte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Und genau darauf sei die Polizei mehr denn je angewiesen.

Lehnen durfte seinen Beitrag zur „Ganovenjagd“ an jenem Sonntagmorgen am Donnerstag in der Neusser Polizeizentrale noch einmal schildern. Dorthin hatte Petrauschke noch vier Helfer eingeladen, die dazu beitrugen, eine Straftat zu verhindern oder aufzuklären. „Niemand soll zum Helden werden und sich selbst in Gefahr bringen“, sagte Petrauschke, „aber ganz ohne die Hilfe der Bevölkerung geht es nicht.“

Info Vorbilder sollen viele Nachahmer finden Die Aktion Zum dritten Mal hat die Polizei couragierte Bürger geehrt, die sie in ihrer Arbeit wesentlich unterstützt haben. Die Auswahl Die zu Ehrenden wählt die Polizei aus. Ein Kriterium: Sie müssen sich zu ihrem Einsatz öffentlich äußern wollen. Die Hoffnung Das Beispiel dieser Vorbilder soll viele Nachahmer finden.

Jüngster in dieser Runde war Ronald Rak aus Neuss, der im Dezember an der Bonner Straße in Neuss Zeuge eines Unfalls war, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Trotz seiner Jugend zeigte der Zwölfjährige große Umsicht. Er beruhigte und betreute die Fahrerin des Unfallwagens und mobilisierte auch andere Helfer. „Eine tolle Reaktion“, lobte der Landrat.

Mahmoud Kayed übt als Taxifahrer einen Beruf aus, bei dem man leicht in eine brenzlige Lage kommen kann. „Ich könnte ein Buch darüber schreiben“, sagt der 44-Jährige, der im Dezember einen Räuber dingfest machen half. „Ich war die ganze Nacht gefahren und wollte mich in meinem Auto gerade hinlegen“, schildert er die Situation an der Hymgasse, als er eine Frau und einen Mann miteinander kämpfen sah. Der Mann floh – mit dem Handy des Opfers – und der Taxifahrer setzte ihm nach. An der Münze konnte er den Räuber stellen. Der hatte sich zu verstecken versucht, aber sein pfeifender Atem verriet ihn.