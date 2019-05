Sport in Grevenbroich : UWG - Sportplatz-Sanierung setzt Zeichen für den Süden

Grevenbroich Die UWG hat jetzt deutlich gemacht, dass sie „voller Überzeugung“ hinter den Plänen für eine Sanierung des Sportplatzes in Neurath steht. Gleiches gelte für den in Neuenhausen geplanten Kunstrasenplatz. Das sagte jetzt Fraktionsvize Rolf Göckmann.

Die UWG hatte in der jüngsten Ratssitzung mit CDU, FDP und Mein Grevenbroich für die Vertagung des Themas in eine Sondersitzung am 12. Juni votiert. Die von der Verwaltung vorgelegte Beschlussempfehlung sei nicht geeignet gewesen, alle Fragen zu beantworten, argumentiert Rolf Göckmann.

Der Wählergemeinschaft gehe es darum, ein Signal „für den Süden“ Grevenbroichs zu setzen. Die Stadtteile dort hätten in den vergangenen Jahrzehnten am meisten unter Belastungen gelitten. Bäder und Trauerhallen seien geschlossen, Haus Neurath und andere Gebäude verkauft worden. „Zudem wurde die Erfthalle abgerissen, nachdem sie jahrelang vernachlässigt worden ist“, erinnert Rolf Göckmann. Den versprochenen Ersatz habe es bis heute nicht gegeben.

Durch den geplanten Verkauf der beiden Frimmersdorfer Sportplätze an RWE könne die Stadt nach Meinung der UWG einen Teil ihres Eigenbeitrags für das Sanierungsprojekt in Neurath decken. Zudem würden künftig „erhebliche Kosten für Pflege und Instandhaltung“ eingeplant. Für die wegfallenden Plätze müsse es auf jeden Fall einen Ersatz geben, „nicht zuletzt, um auch den Schulsport aufrecht zu erhalten“, sagt Göckmann.

Der Rat habe sich in der Vergangenheit bereit erklärt, sowohl im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungs-Projekts als auch für die Renovierung des TuS-Geländes große Eigenanteile in Kauf zu nehmen, berichtet Rolf Göckmann. „Aus den gleichen Gründen ist es nunmehr an der Zeit, Geld in den Süden zu investieren.“