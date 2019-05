An der „kleinen“ Montzstraße in Grevenbroich : Abrissarbeiten für neues Bauprojekt in der Innenstadt

Abrissarbeiten für neues Bauprojekt in der Innenstadt

An der „kleinen“ Montzstraße in Grevenbroich

An der Montzstraße werden alte Häuser abgerissen. Dort soll bis Ende 2021 ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Foto: Peker Holding

Grevenbroich An der Montzstraße ist schweres Gerät angerückt. Alte Bausubstanz wird dort abgerissen, um Platz für ein Neubauprojekt zu machen. Das Unternehmen Peker Investment plant für zwölf Millionen Euro einen Geschäfts- und Wohnkomplex mit 37 Wohnungen.

Nachdem mit den Entkernungsarbeiten bereits vor einigen Wochen begonnen wurde, folgten nun die Abrissarbeiten. Voraussichtlich zum Jahresende soll mit den Arbeiten für den Neubau begonnen werden. Mit dem Projekt, das zwischen der Ecke Bahnstraße und der „kleinen“ Montzstraße realisiert werden soll, wird eine der letzten größeren freien Flächen in der Grevenbroicher City bebaut.

„Wir wollen am Eingangsbereich zur Innenstadt etwas Schönes schaffen“, betont Murat Beyazyüz, Geschäftsleiter bei Peker Investment. Im Erdgeschoss an der Montzstraße sollen drei Ladenlokale entstehen, das größte mit rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wird seinen Eingang an der Ecke Bahnstraße erhalten. Perker Investment sei hier im Gespräch mit einem Biomarkt.