Erziehung in Grevenbroich : Vier Beraterinnen ringen um das Kindeswohl

Erziehung in Grevenbroich

Grevenbroich Erzieherinnen begleiten, Eltern beraten, die weitere Ausstattung der Stadt für die Kindesbetreuung vorantreiben: Vier Expertinnen müssen an zahlreichen Brennpunkten zugleich tätig sein.

Kinderbetreuung ist kein Kinderspiel – weder in den Kindertageseinrichtungen noch in der Kindertagespflege. Deshalb hat die Stadt seit vergangenem Jahr die Zahl der zuständigen Fachberaterinnen von bislang zwei auf heute vier Mitarbeiterinnen verdoppelt.

Die Fachberatung für städtische Kindertageseinrichtungen lag bislang allein in den Händen von Svetlana Schaarmann-Troeger. Demnächst wird sie von Kerstin Fritz unterstützt, der bisherigen Kita-Leiterin in Neurath. Die beiden Frauen stehen für 16 städtische Kindertageseirichtungen mit rund 1160 Mädchen und Jungen unter und über drei Jahren, die von 165 Mitarbeitern betreut werden. Plus Azubis, Praktis, Bufdis – „ein großer Teil der Stadtverwaltung“, sagte der zuständige Beigeordnete Michael Heesch.