Stadtführung : Geschichten aus und über Goch

Goch Stadtführerin Wozny-Koepp lässt rätseln, welche Begebenheiten wohl wahr sind? Für Ur-Gocher und Neubürger dürfte es gleichermaßen Interessantes und Unbekanntes zu erfahren geben.

(RP) Inzwischen sind bei moderaten Corona-Zahlen auch Stadtführungen wieder möglich. Goch bietet zum Beispiel eine Erlebnistour an, die von Gästeführerin Annette Wozny-Koepp geführt wird. Termin ist am Sonntag, 29. August, um 11 Uhr und am Samstag, 11. September, um 15 Uhr. Die Gästeführerin pendelt zwischen den Epochen und versetzt ihre Besucher zurück ins Mittelalter. Sie zeigt Orte, die skurrile, spannende und immer interessante Geschichte(n) bieten. Nur, ob sie auch alle den Tatsachen entsprechen, das ist die Frage. Denn ab und zu flunkert die Gästeführerin vor lauter Eifer schon mal. Wer errät, was wahr und was geflunkert ist? Treffpunkt ist jeweils das Haus zu den Fünf Ringen, die Teilnahme kostet 5 Euro pro Person. Verbindliche Anmeldungen ab sofort bei der KulTOURbühne im Rathaus, Telefon 0 28 23 / 320-202, Email: kultourbuehne@goch.de. Es gelten die Bestimmungen der Coronaschutzverordnung. Die Teilnehmer an der Tour erfahren viel Wissenswertes über die mehr als 750 Jahre alte „betuchte Stadt” Goch, die doch so „nah am Wasser gebaut” ist. Ergreifende Geschichten von Schulschwänzern, die im Gefängnis einsitzen mussten, Fehden zwischen Grafen und Herzögen, makabre Geschichten um die „Notdurft” sowie Amüsantes aus der Straßengeschichte und dem Schmugglerwesen erheitern die Gäste. Eine Gästeführung, bei der sicherlich auch Ur-Gocher noch manch nette Anekdoten erfahren und Zugezogene viel Wissenswertes vermittelt bekommen.